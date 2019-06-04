Соцпартия Молдавии и блок Acum не могут поделить пост спикера парламента

КИШИНЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Вопрос о кандидате на пост председателя парламента Молдавии стал главным препятствием на переговорах, где Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейский блок Acum ("Сейчас") пытаются договориться о формировании парламентского большинства. Об этом было объявлено по итогам переговоров во вторник.

"Блок Acum подтверждает свою готовность поддержать кандидата ПСРМ на пост председателя парламента после принятия пакета законопроектов против олигархического режима. Спикер от блока Acum на первоначальном этапе - это гарантия утверждения этого пакета законов", - говорится в опубликованном пресс-службой Acum сообщении после переговоров.

Лидер социалистов Зинаида Гречаный сообщила на брифинге, что партия не готова идти на уступки. По ее словам, пост спикера парламента должен остаться за социалистами, которые получили наилучший результат на парламентских выборах. Она проинформировала, что на этой неделе состоится республиканский совет партии, где будет обсуждаться позиция по отношению к Acum, а также предложение о переговорах, которое социалисты получили от правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ).

После парламентских выборов 24 февраля Молдавия впервые за свою историю оказалась в ситуации, когда депутаты не могут избрать председателя законодательного собрания и сформировать органы управления. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что после 10 июня инициирует процедуру роспуска парламента, если депутаты не договорятся.

В 101-местный парламент Молдавии прошли три крупных формирования. Это поддерживающая президента ПСРМ (35 мандатов), контролирующая правительство ДПМ (30 мандатов) и проевропейский блок Acum (26 мандатов).