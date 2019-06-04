Спецслужба Литвы подтвердила отсутствие вмешательства России в президентские выборы

ВИЛЬНЮС, 4 июня. /ТАСС/. Вмешательства со стороны России в ход президентских выборов, второй тур которых 26 мая завершился победой экономиста Гитанаса Науседы, не зафиксировано. Об этом во вторник сообщил журналистам Дарюс Яунишкис, генеральный директор департамента госбезопасности Литвы - основной спецслужбы, отвечающей за национальную безопасность.

"Не было отмечено даже попыток вмешательства в ход выборов", - заявил он.

Глава департамента уклонился от ответа на вопрос, почему не подтвердились опасения спецслужбы о якобы особом интересе России к литовским выборам и предупреждения об опасности вмешательства. "Разведка всегда говорит о том, чего можно ожидать, и мы должны этого ожидать", - абстрактно рассуждал он.

Тем менее, по словам Яунишкиса, департамент оставляет в силе свои выкладки относительно угроз национальной безопасности Литвы, изложенные в ежегодном публичном отчете спецслужбы. "Спектр угроз не меняется. Они исходят от России, Белоруссии и Китая", - отметил гендиректор.