Трамп: спецслужбы США и Британии уладят разногласия по Huawei и сохранят сотрудничество

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Вашингтон и Лондон смогут уладить противоречия относительно участия китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G) и сохранить сотрудничество спецслужб США и Соединенного Королевства. Уверенность в этом выразил президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции.

Американский лидер находится в Великобритании с государственным визитом.

На вопрос о том, прервется ли сотрудничество американских и британских спецслужб из-за разногласий по Huawei, глава администрации США ответил отрицательно. "Нет, потому что мы абсолютно [точно] добьемся договоренности по Huawei и всему остальному. Между нашими разведывательными службами существуют невероятные отношения. И мы сможем урегулировать любые разногласия", - заверил Трамп.

При этом он подтвердил, что данный вопрос обсуждался на его нынешних переговорах с Мэй. "Мы это обсуждали", - сказал американский лидер.

"Я не вижу совершенно никаких ограничителей [сотрудничества спецслужб США и Великобритании], у нас никогда не было [таких] ограничителей", - подчеркнул Трамп. В связи с этим он назвал Великобританию "по-настоящему замечательным союзником и партнером" Соединенных Штатов. "Никаких проблем с этим у нас не будет", - добавил президент, имея в виду противоречия по поводу участия Huawei в создании сети мобильной связи пятого поколения в Великобритании.

Газета The Daily Telegraph 24 апреля сообщила, что Мэй одобрила участие Huawei в создании британской связи пятого поколения, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе со стороны этой компании для национальной безопасности. По информации издания, Совет национальной безопасности Великобритании, который заседал под руководством британского премьера, согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе.

Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря прошлого года была задержана финдиректор компании Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. В свою очередь польские власти 11 января задержали сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.

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