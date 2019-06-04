СМИ: губернатор Хартума подал в отставку после разгона забастовки в суданской столице

КАИР, 4 июня. /ТАСС/. Губернатор провинции Хартум генерал Муртада Варрак подал в отставку. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Hadath со ссылкой на собственные источники.

По данным Al Jazeera, Варрак ушел со своего поста в знак протеста против применения накануне сотрудниками правоохранительных органов чрезмерной силы в отношении протестующих в центре столицы.

На рассвете понедельника силовики разогнали палаточный лагерь участников длящейся уже два месяца сидячей забастовки перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил страны в Хартуме. Во время силовой акции против манифестантов применялись палки и дубинки, а также слезоточивый газ и даже огнестрельное оружие. Погибли около 35 человек, десятки пострадали.

Как пояснили позднее в руководящем Военном совете, у них не было задачи разгонять стачку. По утверждениям его представителей, силовые структуры вели преследование преступников, которые укрывались в районе проведения протеста, а силы безопасности и военнослужащие даже не входили на саму площадь. Вслед за этим армия заявила о готовности в течение 48 часов возобновить переговоры о будущем переходном периоде страны. Но оппозиция отказалась от переговоров, заявив, что больше не рассматривает Военный совет "в качестве одной из сил революции", назвав произошедшее "концом диалога". Добивающаяся от военных передачи власти в стране гражданским силам главная протестная сила - альянс "За свободу и перемены" - объявил о прекращении всех контактов с советом и начале всеобщей акции гражданского неповиновения.

Минувшей ночью глава Военсовета Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о том, что в течение девяти месяцев в стране пройдут всеобщие выборы, для организации которых будет сформировано переходное правительство, пообещав провести расследование гибели людей. Однако его предложения были отвернуты альянсом.