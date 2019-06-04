Высший совет правосудия Украины отменил увольнение судьи, которая освободила Саакашвили

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Высший совет правосудия (ВСП) Украины изменил наказание с увольнения на отстранение от должности на полгода судье Печерского районного суда Киева Ларисе Цокол, которая в 2017 году отказалась заключить под домашний арест Михаила Саакашвили. Соответствующее решение совет принял на заседании во вторник, передает агентство "Украинские новости".

"ВСП постановил применить к судьей наказание в виде отстранения от работы на шесть месяцев с лишением доплат и направлением на обучение в Национальную школу судей", - говорится в сообщении.

19 октября 2018 года дисциплинарная палата Высшего совета правосудия внесла постановление об увольнении судьи Ларисы Цокол и отстранила ее от должности. Судья считает, что это решение связанно с тем, что в 2017 году она отказала генеральной прокуратуре Украины в назначении домашнего ареста для бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили.