Белый дом запретил двум своим бывшим сотрудницам передавать документы Конгрессу

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Белый дом запретил двум свои бывшим сотрудницам предоставлять Конгрессу документы, имеющие отношение к деятельности бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, завершившего расследование о приписываемых России попытках вмешательства в американские президентские выборы и сговоре президента Дональда Трампа с Москвой. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы юридического комитета Палаты представителей американского законодательного органа Джерролда Надлера (демократ от штата Нью-Йорк).

Речь идет об экс-директоре по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, а также Энни Доналдсон - экс-главе аппарата бывшего юрисконсульта главы государства Дональда Макгана. Конгрессмен в конце мая обязал их явиться в комитет на слушания для дачи показаний по поводу предполагаемых случаев злоупотребления властью со стороны Трампа, а также предоставить законодателям всю необходимую документацию, имеющую отношение к деятельности Мюллера. Хикс сотрудничала с ним во время расследования.

"В рамках продолжающихся действий президента Трампа, направленных на создание препятствий для Конгресса, Белый дом дал указание Хикс и Доналдсон не передавать документы в ответ на повестки, направленные нашим комитетом в прошлом месяце. Отмечу, что Хикс согласилась передать комитету некоторые документы, касающиеся ее работы в избирательном штабе Трампа, и я благодарю ее за этот жест доброй воли", - подчеркнул Надлер. По его версии, глава государства не имеет законных оснований на такого рода запрет. Законодатель подчеркнул, что комитет продолжит попытки получить запрашиваемую информацию у Хикс и Доналдсон.

Не первый случай

В прошлом месяце Белый дом позволил своему бывшему юрисконсульту Макгану проигнорировать повестку Надлера на запланированные слушания юридического комитета, связанные с итогами завершенного Мюллером расследования. Ранее в интервью телекомпании ABC пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявила, что Белый дом не разрешит Макгану представить Конгрессу документы, имеющие отношение к деятельности спецпрокурора. Бывший юрисконсульт активно сотрудничал с Мюллером в ходе расследования и, как напомнила ABC, по крайней мере трижды давал показания. Именно поэтому Надлер добивается явки Макгана на слушания. Демократ требовал от него предоставить все запрошенные документы и дать показания в комитете.

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом он признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли глава государства препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.