Новый президент Латвии не поддерживает снос памятника воинам-освободителям Риги

РИГА, 4 июня. /ТАСС/. Избранный президент Латвии Эгилс Левитс не поддерживает идею о сносе памятника советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Однако рядом с этим монументом стоит возвести памятник в честь борцов с советской "оккупацией", считает глава государства.

"Я думаю, что снос политических памятников - это вопрос революционного характера. У нас, например, снесли памятники Ленину - во всех городах, ни в одном их больше нет, были снесены и многие другие памятники. Революционное мышление - это правильно, это эмоциональная воля народа и его политическое решение, однако на сегодня мы уже длительное время живем в независимом государстве, и нам надо спокойно, но при этом последовательно смотреть на нашу историю. Я не думаю, что мы имеем ситуацию, когда надо сносить памятники", - сказал он во вторник в эфире местной радиостанции Baltkom.

При этом, по его мнению, около памятника советским воинам-освободителям Риги стоило бы возвести еще один монумент, повествующий о другой стороне окончания Второй мировой войны в Латвии. "Моя идея, о которой можно дискутировать, заключается в том, что на свободном пространстве около памятника можно установить другой памятник, противоположного движения, скажем, жертвам "оккупации" и тем, кто противился "оккупации", чтобы этот комплекс образовал некий политический и художественный диалог с первым памятником. Думаю, это было бы хорошим решением", - указал Левитс. "Сносить ничего не нужно, но нам нужно создать свои символы", - добавил он.

В начале марта на рассмотрение в Сейм (парламент) была передана очередная общественная инициатива по демонтажу монумента советским воинам-освободителям, которая собрала ранее более 10 тыс. подписей жителей Латвии. В данный момент она направлена на обсуждение в комиссию Сейма по иностранным делам. В 2016 году законодательный орган уже отклонил аналогичную петицию, потому что заключенный ранее с Россией договор предусматривает взаимное сохранение мемориалов и мест массовых захоронений, однако авторы новой инициативы предлагают снести монумент, игнорируя это соглашение.

При этом в апреле комиссия Сейма Латвии по мандатам, этике и заявлениям на заседании отклонила петицию в защиту памятников борцам с нацизмом, в том числе монумента советским воинам-освободителям, под которой подписались свыше 23 тыс. жителей страны.

Каждый год 9 мая у монумента советским солдатам в Риге собираются порядка 200 тыс. жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.