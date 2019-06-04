Лидер британской Партии Brexit сообщил о своей встрече с Трампом

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Лидер Партии Brexit Найджел Фараж сообщил о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась у него во второй половине дня во вторник.

"Хорошая встреча с президентом Трампом. Он действительно верит в Brexit, и ему нравится поездка в Лондон", - написал британский политик-евроскептик в Twitter.

Буквально несколькими минутами позднее, уже в эфире своей собственной авторской программы на радиостанции LBC, Фараж поделился подробностями своего общения с главой Белого дома. "Он безусловно верит в Brexit и думает, что для страны это шаг в правильном направлении. И еще он обеспокоен тем, что, как ему кажется, это происходит слишком долго, и по этой причине ему очень интересно, кто станет новым лидером Консервативной партии и премьер-министром", - сказал лидер новоиспеченной британской партии.

Фараж напомнил, что ранее Трамп уже произнес лестные слова в адрес как нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, так и его предшественника на посту главы Форин оффиса Бориса Джонсона, а также сказал, что позднее во вторник американский лидер должен будет принять еще одного претендента на пост британского премьера, министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува.

По утверждению Фаража, самым интересным моментом его встречи с Трампом "было обсуждение вопросов торговли". Политик выразил убежденность в том, что американская сторона полностью готова к ведению переговоров с Лондоном о заключении договора о свободной торговле, однако у Великобритании, как он считает, сегодня уже не осталось компетентных переговорщиков. С учетом этого обстоятельства Фараж заявил, что он стремится собрать делегацию из представителей бизнес-кругов, чтобы отправить ее в Вашингтон на встречу с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

Встреча с Трампом, который находится в Соединенном Королевстве с государственным визитом, прошла в Уинфилд-Хаусе - расположенной в лондонском Риджентс-парке резиденции американского посла, в которой по традиции во время своих приездов в британскую столицу останавливаются президенты Соединенных Штатов.

Прежние контакты с Трампом

Фараж неоднократно встречался с Трампом во время его президентской избирательной кампании и стал первым британцем, который в 2016 году навестил его после победы на выборах, то есть в качестве избранного президента. На прошлой неделе глава американской администрации сообщил журналистам, что не исключает возможности встречи с Фаражем и экс-главой МИД Борисом Джонсоном во время своего госвизита в Соединенное Королевство и назвал обоих этих политиков своими друзьями, "хорошими людьми" и "значительными фигурами". Трамп отметил, что на состоявшихся в Великобритании в прошлом месяце выборах в Европарламент Партия Brexit одержала большую победу, и напомнил, что Фараж "получил 32% голосов, не имея ничего".

Сам Найджел Фараж заявил в минувшую субботу на страницах британской прессы, что канцелярия премьер-министра Терезы Мэй пыталась воспрепятствовать его встрече с Трампом и назвал такой подход мелочным. В частности он сказал, что его друг в Вашингтоне поделился с ним новостью о том, что сотрудники премьерской канцелярии проинформировали окружение Трампа о том, что "не стоит встречаться с этим парнем". В ответ на это утверждение представитель Даунинг-стрит, 10 заявил, что президент США сам определяет, с кем он будет общаться во время визита.