Эксперт: слова Зеленского о гуманитарных усилиях в Донбассе не вызывают доверия

ЛУГАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе может оказаться пиар-ходом. Об этом во вторник заявил военный эксперт и общественный деятель Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Сегодняшнее заявление Зеленского на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по завтрашней встрече в Минске может оказаться очередным пиар-ходом и пустым сотрясением воздуха", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Марочко добавил, что для прекращения огня нужен прежде всего соответствующий приказ верховного главнокомандующего Украины. "Такой команды не было ни от [Петра] Порошенко, и пока что мы не видим ее от Зеленского", - отметил он.

Ранее во вторник Зеленский после встречи в Брюсселе со Столтенбергом заявил о планах продолжать работу в гуманитарном направлении в рамках минского процесса, а именно в части прекращение огня и обмена пленными. Он также заявил о намерении восстановить мост у Станицы Луганской, в районе которого действует единственный в зоне ответственности ЛНР пункт пропуска через линию соприкосновения в Донбассе.