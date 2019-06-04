{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Эксперт: слова Зеленского о гуманитарных усилиях в Донбассе не вызывают доверия

Заявления президента Украины могут оказаться пиар-ходом, считает военный специалист и общественный деятель ЛНР Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе может оказаться пиар-ходом. Об этом во вторник заявил военный эксперт и общественный деятель Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Сегодняшнее заявление Зеленского на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по завтрашней встрече в Минске может оказаться очередным пиар-ходом и пустым сотрясением воздуха", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Марочко добавил, что для прекращения огня нужен прежде всего соответствующий приказ верховного главнокомандующего Украины. "Такой команды не было ни от [Петра] Порошенко, и пока что мы не видим ее от Зеленского", - отметил он.

Ранее во вторник Зеленский после встречи в Брюсселе со Столтенбергом заявил о планах продолжать работу в гуманитарном направлении в рамках минского процесса, а именно в части прекращение огня и обмена пленными. Он также заявил о намерении восстановить мост у Станицы Луганской, в районе которого действует единственный в зоне ответственности ЛНР пункт пропуска через линию соприкосновения в Донбассе.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеСтолтенберг, ЙенсЗеленский, Владимир Александрович
В Киеве проходит митинг с требованием наказать виновных в гибели ребенка полицейских
Часть собравшихся призывает руководство МВД немедленно уйти в отставку
Читать полностью