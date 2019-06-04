В ДНР указали на нежелание Зеленского принимать ответственные решения по Донбассу

ДОНЕЦК, 4 июня. /ТАСС/. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в Донбассе, сделанные им во вторник в Брюсселе, говорят о его неготовности принимать ответственные решения и вести прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками. Такое мнение во вторник высказал депутат Народного совета ДНР Александр Куренков.

"В ходе сегодняшней встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины выразил готовность вести переговоры с Россией о внедрении минских соглашений. Однако, как мы прекрасно знаем, Россия не является стороной конфликта. К тому же подобного рода заявления лишний раз свидетельствуют о том, что господин Зеленский не желает вести прямой диалог с республиками, продолжает лицедействовать и боится принимать ответственные решения", - цитирует его Донецкого агентство новостей.

Куренков добавил, что Зеленский продолжает курс, который заложил его предшественник Петр Порошенко.

Ранее во вторник Зеленский после встречи с генсеком НАТО заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе после того, как страна станет сильнее в экономическом, политическом и военном смыслах.