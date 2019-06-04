Госдеп: США стремятся не к смене режима в Сирии, а к изменениям в поведении властей

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Сирии, а хотят изменения поведения правительства страны вне зависимости от того, кто будет находиться у власти. Об этом заявил во вторник американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

"Вопрос о роли [президента Башара] Асада в будущем Сирии должен решать сирийский народ", - сказал он, отвечая на вопрос о стремлении США к смене режима в стране. "Мы поддерживаем конституционные усилия с целью изменить то, как государство взаимодействует с народом в рамках закона, а также свободные и честные выборы, в которых будут участвовать и представители диаспоры и которые будет регулировать ООН. Это наше видение будущего Сирии, это не изменение режима, это изменение поведения государства, каким бы оно ни было, и правительства, каким бы оно ни было", - добавил Джеффри.