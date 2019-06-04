В Минске пройдет первая после смены власти на Украине встреча контактной группы

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в среду после полуторамесячного перерыва и станет первой после вступления в должность нового президента Владимира Зеленского.

С приходом нового лидера наблюдатели уже давно связывают ожидание активизации мирного процесса в Донбассе. Тем более, что все последние контакты, проходившие на фоне предвыборной кампании на Украине, результатов не приносили совсем. На последнем заседании 24 апреля участники переговоров не смогли даже согласовать пасхальное перемирие. Бесплодными в течение всего 2018 года были и дискуссии об обмене пленными.

Зеленский еще в ходе избирательной кампании называл достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей. Об этом же он заявил в своей инаугурационной речи, подчеркнув, что ради прекращения войны "готов на все".

"Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов потерять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет необходимо, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир", - сказал он.

Зеленский заявил и о готовности к диалогу ради установления мира, указав, что начать необходимо с освобождения пленных. А говоря о необходимости возвращения потерянных территорий, назвал главной задачей возвращение людей, проживающих там, и их "сознания".

Представителем Киева в контактной группе Зеленский назначил Леонида Кучму, стоявшего у истоков минского процесса и возглавлявшего украинскую делегацию до осени 2018 года. Во вторник, выступая в Брюсселе, Зеленский сообщил, что Украина представит на встрече контактной группы "предложения по возвращению к "Минску" - о прекращении огня, по обмену пленными" и ряд других. При этом на мирных переговорах впервые будет присутствовать начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Новое старое назначение

После вступления Владимира Зеленского в должность о своей отставке заявили глава украинской делегации в Минске Евгений Марчук и представитель в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко. Президенту предстояло набрать новую команду для продолжения минских переговоров. В понедельник стала известна ключевая фигура на переговорах - полпредом Киева вновь стал Леонид Кучма.

Характерно, что, подавая в сентябре 2018 года в отставку, Кучма сослался не только на физическую усталость и возраст. Он сказал, что не хотел бы "анализировать все причины, которые подталкивают" его к принятию решения об уходе с поста, и что ему сложно даются переговоры, "когда знаешь, что результата нет".

Но встреча с новым главой государства, судя по словам экс-президента, убедила его в появлении перспектив у переговорного процесса. "Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с президентом Украины показывает, что у меня есть такая возможность сделать свой вклад", - сказал Кучма в понедельник на совместном с Зеленским брифинге. "Я говорил, что не могу работать свадебным генералом, сегодня есть возможность работать на благо Украины" - заявил экс-президент.

Инициативы Киева

Объявляя о возвращении Кучмы в переговорный процесс по Донбассу, Зеленский заявил, что его команда имеет некие новые предложения, которые будут озвучены 5 июня в Минске, правда, не раскрыл их содержания. "У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет", - сказал президент.

При этом Зеленский отметил, что рассчитывает на реализацию этих решений в обозримые сроки. "У нас нет много времени на прекращение войны и продолжение "Минска", я хочу, чтобы все эти предложения были объединены понятными сроками выполнения того или иного пункта", - сказал он.

В тот же день президент провел встречу с украинскими участниками переговоров в Минске. На ней, как сообщила пресс-служба главы государства, обсуждались перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого.

В числе самых главных вопросов Кучма назвал проблему безопасности. По его словам, уже есть предложения, которые могут активизировать минский процесс. В частности, он планирует инициировать прекращение боевых действий на время сбора урожая.

Кроме того, глава украинской делегации заявил, что "есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины". Эти слова вызвали особый интерес наблюдателей, поскольку законодательного урегулирования требуют два ключевых требования минских соглашений, которые все эти годы бойкотировал Киев, - о выборах и особом статусе Донбасса и об амнистии лиц, связанных с конфликтом в регионе.

Знак надежды

Возвращение Кучмы в контактную группу многими украинскими экспертами было воспринято как знак готовности новой власти к активизации мирного процесса. Так, политический консультант Михаил Чаплыга уверен, что на решение Кучмы вернуться в группу повлияло получение им более широких полномочий, реальных инструментов влияния и на переговорную позицию всей делегации, и на позицию власти.

Надежду на то, что с назначением Кучмы прекратится саботаж Киевом минского процесса, высказал и полпред РФ Борис Грызлов. "Для Леонида Кучмы - это повторное назначение в Контактную группу, а значит, обновленной киевской делегации не потребуется много времени, чтобы войти в курс дела, - отметил он. - Прежняя киевская власть делала все, чтобы осложнить ситуацию в Донбассе, и оставила после себя тяжелое наследие <...> Практически все недавние заседания контактной группы начинались с того, что украинские представители пытались сорвать обсуждение согласованной минской повестки. Будет правильно, если эта киевская практика саботажа, наконец, прекратится".

В то же время в пресс-службе президента России подчеркнули, что решающей в процессе урегулирования будет позиция президента Зеленского. "Сам по себе Кучма - весьма авторитетный деятель, опытный деятель, хорошо разбирающийся в этой проблематике. Но здесь очень важна концептуальная позиция главы государства", - сказал во вторник Дмитрий Песков.

Весьма сдержанно встретили назначение Кучмы в республиках Донбасса. По мнение главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, возвращение Кучмы в минский формат - "свидетельство того, что изменений переговорных позиций Киева в минском процессе не предвидится", "подвижек по имплементации Киевом взятых на себя обязательств" не будет.

На настроении Донбасса сказывается, по всей видимости, отсутствие пока каких-либо практических шагов со стороны команды нового президента в направлении установления мира в регионе, где продолжаются обстрелы и появляются новые раненые. Не способствовала установлению режима тишины и поездка Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе. Более того, представители Донецкой народной республики сообщили в конце прошлой недели об усилении интенсивности обстрелов.

Между тем, как заметил полпред РФ Борис Грызлов, Зеленский уже мог бы использовать свои полномочия, чтобы прекратить вооруженные провокации со стороны Вооруженных сил Украины. "Но и за первые недели новой киевской власти никакой реализации слов о мире не произошло. А люди ждали изменений, хотя бы прекращения обстрелов", - подчеркнул он.