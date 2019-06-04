Трамп опроверг слухи о том, что британская система здравоохранения была предметом торга

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он якобы поднимал вопрос о судьбе британской системы здравоохранения в качестве предмета для торга при обсуждении перспективы заключения после Brexit американо-британского соглашения о свободной торговле. Об этом он заявил в интервью телеканалу ITV, выдержки из которого были показаны вечером во вторник.

"Я не рассматриваю это как предмет переговоров", - сказал глава американской администрации. Он добавил, что не считает систему здравоохранения вопросом, который мог бы быть вынесен на рассмотрение сторон во время дискуссий о характере будущих торговых отношений между двумя странами. "Это не торговля", - подчеркнул Трамп.

При этом он косвенно признал, что сам мог дать повод для таких слухов. "Кто-то задал мне сегодня вопрос, и я сказал, что все может быть предметом обсуждения, поскольку так оно и есть", - пояснил хозяин Белого дома.

Системы здравоохранения в Великобритании и США существенно разнятся. В Соединенном Королевстве доминирует государственная бесплатная система оказания медицинской помощи, а частное страхование и платная помощь служат лишь дополнением к ней. В США, наоборот, действует децентрализованная частная система здравоохранения лишь с элементами государственной и страховой медицины.

Начиная с понедельника, Трамп находится в Великобритании с трехдневным государственным визитом. Во время состоявшегося во вторник круглого стола с участием крупных американских и британских корпораций президент США выразил уверенность в том, что Вашингтон и Лондон смогут заключить после Brexit содержательное и справедливое соглашение о свободной торговле, но при этом заметил, что не может назвать конкретных сроков достижения торговых договоренностей между странами.