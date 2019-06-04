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В США заявили, что предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от С-400

При этом в Пентагоне отметили, что решение остается за Анкарой

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Власти США предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, теперь решение остается за Анкарой. Об этом возглавляющий управление по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США DSCA (Defense Security Cooperation Agency) генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил во вторник, выступая в Институте Брукингса.

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"Мы дали понять правительству Турции последствия получения С-400. В то же время мы выдвинули ряд вариантов, которые Турция могла бы использовать, которые позволили бы ей не идти на этот шаг. Что я могу сказать - теперь мяч на стороне Турции", - сказал он.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов. США предпринимают активные попытки не допустить покупку Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в поставках F-35.

21 мая телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщал, что США дали Турции чуть более двух недель, чтобы окончательно определиться с вопросом закупок американских истребителей-бомбардировщиков F-35 и российских ЗРС С-400. В противном случае США грозят Анкаре самыми негативными последствиями. Однако позже, по данным телеканала A Haber, заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран опроверг информацию об ультиматуме США.

Ранее также сообщалось, что президент США Дональд Трамп позитивно отнесся к предложению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сформировать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400.

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