В США заявили, что заинтересованы в оказании военной помощи новым властям Украины

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Вашингтон, как и прежде, очень заинтересован в оказании военной помощи властям Украины. Об этом возглавляющий управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил во вторник, выступая в Институте Брукингса.

"Мы очень заинтересованы в содействии новым властям на Украине, как было и при предыдущих, в сопротивлении некоторой агрессии, с которой они сталкиваются", - сказал он.

На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения, в 2020 финансовом году Вашингтон заложил $250 млн. В бюджете США на 2019 год на эту цель было выделено $200 млн.