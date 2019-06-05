Мадуро объявил о переходе Совета безопасности Венесуэлы на постоянный режим работы

КАРАКАС, 5 июня. /ТАСС/. Совет безопасности Венесуэлы, созванный по инициативе президента Николаса Мадуро, будет работать постоянно для урегулирования ситуации в стране. Об этом во вторник заявил венесуэльский лидер.

"Я объявляю, что Совет безопасности будет работать на постоянной основе как высший конституционный орган власти республики для защиты мира и политической стабильности страны", - сказал Мадуро на заседании, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television.

Президент добавил, что Совет безопасности будет иметь "все компетенции, которыми обладают учредительные, избирательные, судебные и гражданские органы власти".

В этом году политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.