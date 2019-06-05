AP: защита Трампа предложила суду наказать демократов за ложь о сговоре с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Адвокаты Дональда Трампа предложили окружному суду в районе Манхэттен отклонить иск Национального комитета Демократической партии (НКДП) на основании доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, не выявившего сговора президента США с Россией. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Associated Press .

О чем говорится в расследовании Мюллера. Максимально короткий пересказ (всего 250 слов)

НКДП продолжает вести "политически мотивированное и фиктивное дело" в "обреченной на неудачу попытке доказать ложные вещи", приводит агентство выдержку из ходатайства адвокатов главы государства. Они также требуют наказать в судебном порядке НКДП.

20 апреля прошлого года НКДП подал иск, в котором в качестве ответчиков, в частности, указаны Российская Федерация, Главное управление (ГУ) Генштаба ВС РФ, президент Crocus Group Арас Агаларов, вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, а также WikiLeaks, президент США Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп - младший, бывший глава избирательного штаба республиканца Пол Манафорт, его деловой партнер Ричард Гейтс и бывший советник Трампа в его предвыборном штабе Джордж Пападопулос.

Истцы утверждают, что члены штаба Трампа сотрудничали с представителями РФ и WikiLeaks с целью подрыва избирательной кампании экс-кандидата Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. По версии демократов, с этой целью были взломаны компьютеры НКДП, а похищенная информация была обнародована. Это якобы помогло Трампу одержать победу на выборах, утверждают они.

Расследование "вмешательства" в выборы

Спецпрокурор США предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Позже обвинения были выдвинуты еще 12 лицам, которые, по версии Вашингтона, являются сотрудниками военной разведки России.

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом он признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли глава государства препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.