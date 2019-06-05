Китай временно закроет расположенные на границе с Киргизией пункты пропуска

БИШКЕК, 5 июня. /ТАСС/. Власти Китая приняли решение в связи с праздником временно закрыть расположенные на границе с Киргизией пограничные пункты пропуска. Об этом сообщила в среду киргизская Государственная пограничная служба.

"По инициативе китайской стороны, в связи с празднованием в КНР "Фестиваля драконьих лодок" ("Праздник риса"), пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы с 7 по 9 июня 2019 года включительно будут временно закрыты", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пропуск граждан, транспортных средств и грузов через данные наземные пункты пропуска возобновится 10 июня.

Между тем, как заверили ТАСС в ГПС Киргизии, данное ограничение не распространяется на пункты пропуска, расположенные в международных аэропортах двух государств, которые в эти дни будут работать "в обычном режиме".

Протяженность киргизско-китайской границы составляет более 800 км. Из-за сложного горного рельефа местности на ней расположены всего два наземных пограничных КПП.