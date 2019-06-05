СМИ: Ким Чен Ын попросил Вьетнам предоставить КНДР 300 тыс. тонн продовольствия

СЕУЛ, 5 июня. /ТАСС/. КНДР попросила у Вьетнама предоставить ей в долг 300 тыс. тонн продовольствия. Об этом сообщает в среду южнокорейская газета "Чунан ильбо" со ссылкой на собственные высокопоставленные источники.

По ее данным, соответствующую просьбу озвучил на встречах с вьетнамским руководством в ходе пребывания в Ханое в феврале этого года председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Правительство Вьетнама "дало положительный ответ", отмечает газета.

Как ранее сообщали СМИ КНДР, в период с января по 15 мая 2019 года в республике выпало в среднем всего 56,3 мм осадков, что стало причиной тяжелейшей за последние 100 лет засухи. По оценкам Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, в настоящее время более 10 млн жителей республики ощущают нехватку продуктов питания, и у них нет достаточного количества продовольствия до следующего урожая.

Причина этого заключается в самом низком за последние 10 лет урожае, который был собран в КНДР в 2018 году из-за плохих погодных условий. По оценкам миссии ВПП, в случае, если из-за засухи нынешний год также будет неурожайным, миллионам граждан КНДР может грозить голод.