Гутерриш сообщил, что встретится с Путиным в ходе ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В ходе визита я встречусь с президентом РФ Владимиром Путиным и другими высокопоставленными представителями российских властных структур, - сообщил он в среду в эксклюзивном интервью ТАСС. - Я намерен обсудить важнейшие темы, которые касаются всех нас, в том числе устойчивое развитие, изменение климата, глобальные вызовы миру и безопасности на планете, а также борьбу с терроризмом".

"Россия была в числе государств - основателей ООН и является постоянным членом Совета Безопасности, поэтому для меня очень важно иметь возможность регулярно общаться с российским руководством", - подчеркнул глава всемирной организации.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.