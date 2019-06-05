СМИ: Зеленский встретился с премьером Грузии в Брюсселе

ТБИЛИСИ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Брюсселе. Об этом в среду сообщила грузинская телекомпания Imedi.

"Да, он [Бахтадзе] очень хороший человек. Мы обменялись телефонными номерами, обсудили наши отношения, поговорили о Грузии и Украине", - цитирует Зеленского Imedi.

На вопрос, собирается ли он в ближайшее время посетить Грузию, глава украинского государства ответил положительно. "Почему бы и нет. Да, Грузия очень хорошая страна. Я один раз бывал в Грузии", - добавил он.

В понедельник телеканал Rustavi 2 распространил информацию о вероятном тайном визите Бахтадзе в Брюссель для встречи с Зеленским, чтобы обсудить вопрос касательно экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который вернулся на Украину на прошлой неделе. Съемочная группа Rustavi 2 находилась у гостиницы, в которой остановился Зеленский в рамках своего первого официального визита в Брюссель и пыталась записать с ним интервью, когда журналисты случайно наткнулись на эскорт грузинского премьера.

Посол Грузии в Королевстве Бельгии, Люксембурге и ЕС Наталия Сабанадзе категорически опровергла встречу премьера с Зеленским, сказав, что глава правительства находится в Брюсселе по случаю приема в посольстве США ко Дню независимости.

Тбилиси не раз отправлял Киеву запрос об экстрадиции Саакашвили, против которого на родине возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесен приговор.