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СМИ: Зеленский встретился с премьером Грузии в Брюсселе

Как рассказал президент Украины телекомпании Imedi, политики обменялись телефонными номерами и обсудили двусторонние отношения

ТБИЛИСИ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Брюсселе. Об этом в среду сообщила грузинская телекомпания Imedi.

"Да, он [Бахтадзе] очень хороший человек. Мы обменялись телефонными номерами, обсудили наши отношения, поговорили о Грузии и Украине", - цитирует Зеленского Imedi.

На вопрос, собирается ли он в ближайшее время посетить Грузию, глава украинского государства ответил положительно. "Почему бы и нет. Да, Грузия очень хорошая страна. Я один раз бывал в Грузии", - добавил он.

В понедельник телеканал Rustavi 2 распространил информацию о вероятном тайном визите Бахтадзе в Брюссель для встречи с Зеленским, чтобы обсудить вопрос касательно экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который вернулся на Украину на прошлой неделе. Съемочная группа Rustavi 2 находилась у гостиницы, в которой остановился Зеленский в рамках своего первого официального визита в Брюссель и пыталась записать с ним интервью, когда журналисты случайно наткнулись на эскорт грузинского премьера.

Посол Грузии в Королевстве Бельгии, Люксембурге и ЕС Наталия Сабанадзе категорически опровергла встречу премьера с Зеленским, сказав, что глава правительства находится в Брюсселе по случаю приема в посольстве США ко Дню независимости.

Тбилиси не раз отправлял Киеву запрос об экстрадиции Саакашвили, против которого на родине возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесен приговор.

Теги
БельгияУкраинаГрузияБахтадзе, МамукаЗеленский, Владимир Александрович
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