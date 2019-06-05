Вооруженные силы Дании не обнаружили российского влияния на выборы в королевстве

СТОКГОЛЬМ, 5 июня. /ТАСС/. Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не обнаружил попыток влияния на ход избирательной компании перед парламентскими выборами в стране. Об этом он рассказал в среду в интервью газете Berlingske.

На вопрос, могут ли Вооруженные силы (ВС) заявить хотя бы об одной попытке со стороны РФ повлиять на избирательный процесс в Дании, глава военного ведомства ответил "нет". "Возможно, есть некоторые подозрения, но ничего не было задокументировано", - пояснил он.

В сентябре прошлого года Клаус Йорт Фредериксен вместе с министром юстиции Сёреном Папе Поулсеном и министром иностранных дел Андерсом Самуэльсеном, представляя доклад об угрозах в отношении королевства, который основывался на оценках Службы военной разведки за 2017 и 2018 годы, заявили о возможном влиянии со стороны других государств, в частности, России на датские выборы.

Теперь же на вопрос издания, переоценили ли датские ВС угрозу со стороны России, министр обороны ответил: "Я предпочитаю рассматривать это по-другому. Я предпочитаю смотреть на это так, чтобы мы послали очень, очень четкий сигнал, что к этому мы и готовимся. На мой взгляд, мы проявили своевременное усердие, приложив огромные усилия".

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Республиканец неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США или других странах.