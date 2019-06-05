Администрация Зеленского не планирует назначать Саакашвили на госдолжность

ТБИЛИСИ, 5 июня. /ТАСС/. Администрация президента Украины Владимира Зеленского на данный момент не рассматривает вопрос назначения экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили на какую-либо официальную должность. Об этом в среду заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью грузинской телекомпании Imedi.

"Администрация президента Украины не рассматривает предложение Михаилу Саакашвили какой-либо официальной позиции. Администрация Зеленского открыта, прозрачна, и мы готовы всех выслушать. Мы готовы выслушать идеи и инициативы разных политических сил, советников, экспертов. Если Михаил Саакашвили желает дать какие-то советы президенту Зеленскому, администрация для этого открыта, однако на данном этапе с Михаилом Саакашвили переговоры не ведутся", - сказала Мендель.

На вопрос, собирается ли Киев передать Саакашвили Тбилиси, где против него возбуждены несколько уголовных дел, Мендель сказала, что целью Зеленского было вернуть экс-президенту гражданство и восстановить справедливость, а остальное должны решать правоохранительные органы.

Саакашвили прибыл на Украину 29 мая. За день до этого Зеленский вернул экс-губернатору Одесской области украинское гражданство, которого его лишил бывший президент Петр Порошенко в 2017 году. Тбилиси не раз отправлял Киеву запрос об экстрадиции Саакашвили, против которого на родине возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры.