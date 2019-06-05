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Администрация Зеленского не планирует назначать Саакашвили на госдолжность

При этом власти открыты для идей и инициатив экс-главы Одесской области, отметила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель

ТБИЛИСИ, 5 июня. /ТАСС/. Администрация президента Украины Владимира Зеленского на данный момент не рассматривает вопрос назначения экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили на какую-либо официальную должность. Об этом в среду заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью грузинской телекомпании Imedi.

"Администрация президента Украины не рассматривает предложение Михаилу Саакашвили какой-либо официальной позиции. Администрация Зеленского открыта, прозрачна, и мы готовы всех выслушать. Мы готовы выслушать идеи и инициативы разных политических сил, советников, экспертов. Если Михаил Саакашвили желает дать какие-то советы президенту Зеленскому, администрация для этого открыта, однако на данном этапе с Михаилом Саакашвили переговоры не ведутся", - сказала Мендель.

На вопрос, собирается ли Киев передать Саакашвили Тбилиси, где против него возбуждены несколько уголовных дел, Мендель сказала, что целью Зеленского было вернуть экс-президенту гражданство и восстановить справедливость, а остальное должны решать правоохранительные органы.

Саакашвили прибыл на Украину 29 мая. За день до этого Зеленский вернул экс-губернатору Одесской области украинское гражданство, которого его лишил бывший президент Петр Порошенко в 2017 году. Тбилиси не раз отправлял Киеву запрос об экстрадиции Саакашвили, против которого на родине возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры.

Теги
УкраинаСаакашвили, Михаил НиколаевичЗеленский, Владимир Александрович
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