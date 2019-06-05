В результате атаки боевиков на Синае погибли восемь египетских полицейских

КАИР, 5 июня. /ТАСС/. Восемь египетских полицейских погибли в среду в результате атаки боевиков на севере Синайского полуострова. Такие данные приводит новостной портал Sada el Balad со ссылкой на официальное заявление МВД АРЕ.

По информации ведомства, нападение было совершено на рассвете на блокпост полиции к югу от города Эль-Ариш - столицы провинции Северный Синай. Стражи порядка вступили в перестрелку с экстремистами, уничтожив пятерых нападавших. В числе убитых силовиков - офицер, сержант и шестеро новобранцев.

Как сообщил ранее телеканал Al Hadath, атака началась во время утренней молитвы, возвещающей о наступлении на Ближнем Востоке праздника розговенья Ид аль-Фитр (также известный как Ураза-байрам, Кочук-байрам или Шекер-байрам, знаменует собой завершение священного для мусульман месяца поста рамадан). Вслед за этим в район стычек были направлены подкрепления, спецназ в настоящее время преследуют осуществивших вылазку боевиков в расположенных поблизости горных районах. По свидетельству очевидцев, в небо пронята боевая авиация, которая нанесла серию ударов неподалеку от района, где произошло нападение.

Армия и полиция Египта несколько лет проводят кампанию против радикальных группировок в северных районах Синая. Наиболее одиозной из них является "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и сменившая название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Именно эта подпольная сеть, как считают в спецслужбах, стоит за большинством террористических атак в стране в минувшие годы.

В феврале 2018 года ВС и МВД начали антитеррористическую операцию под кодовым названием "Синай - 2018", которая в отличие от всех предыдущих проходит как на севере и в центре Синая полуострова, так и в дельте Нила и пустыне на западе страны. В ней участвуют полевые армейские подразделения, сотрудники внутренних дел, а также пограничные, военно-воздушные и военно-морские силы. За это время ликвидированы сотни боевиков, погибли десятки полицейских и военнослужащих.