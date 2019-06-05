Зеленский заявил, что у него нет политических планов на Саакашвили

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у нет политических планов в отношении бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

"Планы были очень простые и человеческие: я обещал прессе, я сказал, что я считаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я ему его вернул. Никаких политических планов нет", - сказал он в интервью телеканалу "1+1", находясь в Брюсселе с официальным визитом.

Саакашвили прибыл на Украину 29 мая. За день до этого Зеленский вернул экс-губернатору Одесской области украинское гражданство, которого его лишил бывший президент Петр Порошенко в 2017 году. Тбилиси не раз отправлял Киеву запрос об экстрадиции Саакашвили, против которого на родине возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры.