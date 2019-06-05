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Зеленский заявил, что у него нет политических планов на Саакашвили

Речь шла только об "очень простых и человеческих" планах по возвращению паспорта, подчеркнул президент Украины

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у нет политических планов в отношении бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

"Планы были очень простые и человеческие: я обещал прессе, я сказал, что я считаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я ему его вернул. Никаких политических планов нет", - сказал он в интервью телеканалу "1+1", находясь в Брюсселе с официальным визитом.

Саакашвили прибыл на Украину 29 мая. За день до этого Зеленский вернул экс-губернатору Одесской области украинское гражданство, которого его лишил бывший президент Петр Порошенко в 2017 году. Тбилиси не раз отправлял Киеву запрос об экстрадиции Саакашвили, против которого на родине возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры.

Теги
УкраинаСаакашвили, Михаил НиколаевичЗеленский, Владимир Александрович
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