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Кучма не считает необходимым менять Минск как переговорную площадку по Донбассу

По словам представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, "это единственное место, где можно проводить нормальный диалог"

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма не считает, что Минск как переговорная площадка по Донбассу утратил свою роль.

"Роль и место Минска в работе контактной группы имеет колоссальное значение, - сказал он в среду на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. - Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались голоса, что надо куда-то перенести переговоры. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований".

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"Минск выбран. Это единственное место, где можно проводить нормальный диалог, а с учетом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне", - приводит слова Кучмы агентство БелТА.

По его словам, он сам лично с удовольствием посещает Минск и встречается с Лукашенко, к которому относится с огромным уважением. Кучма выразил уверенность, что история говорит о необходимости совместного решения тех проблем, которые в настоящее время есть на Украине. "И мы в этом рассчитываем и на помощь персонально президента, и Беларуси", - добавил Леонид Кучма.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКучма, Леонид Данилович
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