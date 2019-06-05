Кучма не считает необходимым менять Минск как переговорную площадку по Донбассу

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма не считает, что Минск как переговорная площадка по Донбассу утратил свою роль.

"Роль и место Минска в работе контактной группы имеет колоссальное значение, - сказал он в среду на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. - Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались голоса, что надо куда-то перенести переговоры. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований".