МИД ФРГ подтвердил получение ноты Греции о репарациях

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. МИД Германии подтверждает получение вербальной ноты со стороны Греции с призывом начать переговоры об урегулировании вопроса выплат военных репараций и компенсаций за ущерб, нанесенный Греции в годы Первой и Второй мировых войн. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Я могу вам подтвердить, что вчера мы получили вербальную ноту. В настоящее время мы изучаем ее содержание", - сказал он. "В нашей принципиальной позиции по этому вопросу ничего не изменилось", - добавил Бройль. "Разумеется, мы выступаем за диалог с Грецией", - отметил он.

"На наш взгляд, вопрос юридически и политически полностью урегулирован", - сказал Бройль.

Представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц подчеркнула, что Германия "осознает свою историческую ответственность" за события Второй мировой войны. По ее словам, власти ФРГ делают все, чтобы Германия и Греция оставались друзьями и партнерами и имели тесные отношения.

Посол Греции в Берлине передал во вторник в МИД Германии соответствующую вербальную ноту. Она была передана в соответствии с указаниями первого заместителя министра иностранных дел Греции Сии Анагностопулу. Греческие претензии касаются репараций и возмещения ущерба, понесенного страной и ее гражданами во время Первой и Второй мировых войн, военных репараций в отношении жертв и потомков жертв немецкой оккупации, возврата так называемого оккупационного займа и возвращения разграбленных и незаконно вывезенных археологических и других культурных ценностей.

Подсчеты ущерба

Парламент Греции одобрил 17 апреля обращение к греческому правительству с просьбой начать процедуру выдвижения требований к ФРГ по выплате военных репараций за ущерб, нанесенный стране во время Первой и Второй мировых войн. В тот же день премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал, что правительство направит Германии соответствующую вербальную ноту.

Согласно подсчетам греческого Государственного казначейства, рассчитанным по разным методикам, долг Германии перед Грецией достигает от 269,5 до €309,5 млрд. Казначейство отметило, что не включило ни в один из этих двух расчетов требования компенсации за гибель людей или их инвалидности из-за оккупации войск.

Германское правительство неоднократно заявляло, что считает закрытым с юридической и политической точек зрения вопрос выплаты репараций Греции за преступления национал-социалистов в годы Второй мировой войны. В Греции, однако, полагают, что этот вопрос может решаться в международных судах.