В ДНР заявили о предотвращении теракта

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) предотвратили атаку с воздуха в Донецке, сбив беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом в среду сообщил представитель оборонного ведомства республики Даниил Безсонов.

"Украинскими силовиками из 24-й бригады был запущен беспилотник. Силами наших ПВО БПЛА противника был сбит", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Безсонов добавил, что инцидент произошел в микрорайоне Текстильщик, где в среду утром мусульмане республики собирались праздновать Ураза-байрам.

Во вторник, как ранее сообщали в ДНР, подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли северо-западную окраину Донецка, под огонь попала мечеть "Ахать Джами". На момент обстрела в мечети по случаю одного из главных мусульманских праздников находились люди, никто не пострадал. Председатель мусульманской общины Донецка Рашид Брагин заявил, что представители мусульманских общин и духовенства ДНР в связи с обстрелом мечети направят обращение к мировому сообществу, чтобы повлиять на украинские власти.