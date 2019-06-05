Роухани: Иран стремится к укреплению безопасности в регионе и не хочет конфликтов

ТАСС, 5 июня. Иран стремится к укреплению безопасности в регионе и не намерен конфликтовать с другими странами, но решительно ответит в случае "неразумных шагов" в адрес Тегерана. Об этом президент Ирана Хасан Роухани заявил в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"Исламская Республика Иран стремится укрепить безопасность в регионе и не намерена иметь конфликты с другими странами или даже крупнейшими мировыми державами, но если они начнут делать неразумные шаги, они обязательно получат решительный ответ и будут сожалеть об этом", - приводит в среду слова Роухани канцелярия иранского президента.

Президент Ирана отметил, что у проблем в регионе не может быть военного решения. "У региональных проблем нет военного решения, и мы считаем, что угроза, давление, осада и экономические санкции - это неправильные шаги в отношениях между правительствами", - сказал Роухани.

Он также указал, что конфликты могут нанести ущерб всему региону. "То, что мы наблюдаем в регионе в отношениях Саудовской Аравии и ОАЭ с Йеменом и Катаром, и их напряженные отношения с Ираном нанесут ущерб всему региону", - заявил иранский президент.

Со своей стороны эмир Катара поздравил руководство и народ Ирана с мусульманским праздником Ид аль-Фитр (также известный как Ураза-байрам, Кочук-байрам или Шекер-байрам, знаменует собой завершение священного для мусульман месяца поста рамадан - прим. ТАСС). "Точки зрения Тегерана и Дохи очень близки по многим региональным вопросам, и частые контакты между двумя странами очень продуктивны", - приводит канцелярия слова Аль Тани. Эмир подчеркнул, что Катар считает переговоры единственным способом ослабить напряженность.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Катар в свою очередь после этого укрепил отношения с Тегераном. В Дохе, в частности, высказывали свое несогласие с решением США об ужесточении нефтяных санкций в отношении Ирана.