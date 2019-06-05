Трамп и Меркель обсудили в Портсмуте ситуацию в Ливии

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели встречу в Портсмуте (Великобритания), где проходят торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии, и обсудили ситуацию в Ливии, договорившись продолжить обсуждения на саммите Группы двадцати (G20) в конце июня в Японии. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп и канцлер Меркель провели отдельную встречу, которая длилась приблизительно 10 минут. Лидеры двух стран обсудили текущую ситуацию в Ливии и ухудшение обстановки в Западной Африке. Они договорились продолжить дискуссии на саммите G20", - говорится в заявлении.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА).

4 апреля ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА. По данным Всемирной организации здравоохранения с 4 апреля в результате боев погибло 607 человек и не менее 3621 пострадало.

Хозяин Белого дома находится в Великобритании с трехдневным государственным визитом, который стартовал в понедельник. В Портсмуте он вместе с королевой Елизаветой II принял участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии.