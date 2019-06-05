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Меркель назвала возможность участвовать в торжествах в Портсмуте "подарком истории"

В Портсмуте проходят мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала возможность своего участия в торжественных мероприятиях в Портсмуте по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии "подарком истории".

"То, что я как канцлер Германии могу сегодня быть здесь, и то, что мы сегодня вместе выступаем за мир и свободу, - это подарок истории", - приводит слова Меркель агентство DPA. По ее мнению, это нужно "защищать и оберегать".

Во время торжеств Меркель провела двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. О деталях переговоров германская сторона пока не сообщила. По данным Белого дома, лидеры двух стран обсудили, помимо прочего, ситуацию в Ливии.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияВеликобританияТрамп, Дональд
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