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Глава МИД Грузии: Саакашвили не представляет интереса для грузино-украинских отношений

Ранее в парламенте Грузии заявили, что экс-президент может навредить двусторонним отношениям

ТБИЛИСИ, 5 июня. /ТАСС/. Проблема, связанная с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, не является интересной для грузино-украинских отношений. Об этом в среду заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани в эфире телекомпании Imedi.

"Я думаю, общество хорошо увидело, и заявления президента Украины Зеленского хорошо показали, что эта тема (Саакашвили - прим. ТАСС) вообще не рассматривалась, и не было желания об этом говорить. Существует очень много важных тем в нашей стратегической повестке дня, которой мы следуем", - сказал Залкалиани.

Между тем депутат парламента Грузии Давид Чичнадзе, ранее представлявший правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", в интервью грузинскому Первому каналу выразил уверенность в том, что Саакашвили может навредить грузино-украинским отношениям.

Imedi в среду утром сообщила, что Зеленский и Бахтадзе провели неформальные переговоры в одной из гостиниц Брюсселя. Позже это подтвердил и сам президент Украины. Днем ранее телекомпания "Рустави-2" случайно наткнулась на эскорт грузинского премьера, предположив, что Бахтадзе прибыл в Брюссель, чтобы тайно обсудить с Зеленским вопрос Саакашвили.

Саакашвили вернулся на Украину на прошлой неделе, после того как Зеленский вернул ему гражданство, которого его лишили в 2017 году. Тбилиси не раз отправлял Киеву запрос об экстрадиции Саакашвили, против которого на родине возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры.

Теги
УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
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