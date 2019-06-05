Зеленский обсудил с Могерини дальнейшие шаги по выполнению минских соглашений

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, в ходе которой они обсудили дальнейшие шаги по выполнению минских соглашений.

"Участники встречи договорились об усилении совместного давления на РФ с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы украинского государства. - Также обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения минских договоренностей и поддержки украинских граждан, проживающих на временно оккупированной Россией территории Украины".

Кроме того, Зеленский сообщил о планах по активизации реформ на Украине в приоритетных сферах, в частности в борьбе с коррупцией, проведении судебной реформы, реформы Службы безопасности Украины. Глава украинского государства поблагодарил Могерини за сохранение постоянного внимания Совета ЕС по иностранным делам к вопросам поддержки Украины и безопасности на востоке страны, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель Зеленский уже встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Дональдом Туском. Кроме того, Зеленский был приглашен на ужин в посольство США с участием советника президента США Джареда Кушнера и министра энергетики Рика Перри.