В ЛНР заявили, что прямые переговоры Киева с Донбассом могут решить проблему блокады

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Прямые переговоры представителей Киева и Донбасса в рамках минского процесса могут запустить решение вопроса снятия блокады региона Украиной. Об этом в среду заявил уполномоченный представитель Луганской народной республики на переговорах в белорусской столице, министр иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего.

"Украина, при наличии желания у киевских руководителей, может достаточно быстро решить проблему блокады Донбасса, которая была введена при прежнем президенте [Петре Порошенко] в результате незаконных действий радикалов и националистов, которых он поддержал. Для этого Киеву достаточно начать прямой содержательный диалог с народными республиками, как это предписано минскими соглашениями", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Дейнего добавил, что ЛНР предлагает приступить к обсуждению комплекса вопросов в рамках экономической группы напрямую с Киевом. "Такой формат позволит решить ряд принципиальных моментов, а именно: порядок взаимного пропуска промышленных и гуманитарных грузов, порядок управления промышленными активами, а также принцип распределения доходов и расходов от их деятельности" , - отметил он.

В Минске 5 июня прошла первая после смены президента на Украине встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны. Помимо самой контактной группы, заседания провели участники подгруппы по безопасности, по экономическим, гуманитарным и политическим вопросам.