Профильный комитет Рады не поддержал представление об увольнении министра обороны Украины

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал представленный президентом Владимиром Зеленским проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины. Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.

При обсуждении данного вопроса депутаты заявили о том, что после увольнения Полторака министерство "обезглавливается", передает агентство УНИАН. Однако представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что, когда парламент удовлетворит представление по Полтораку, тогда президент будет вносить представление на назначение новой кандидатуры на эту должность.

Кроме того, по итогам работы комитета было принято решение передать вопрос об увольнении с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака "на усмотрение депутатов". "На усмотрение зала", - озвучил после обсуждения вопроса предложение председатель комитета Сергей Пашинский. Члены комитета поддержали его.

Зеленский 20 мая в своей первой речи в качестве главы государства с трибуны Верховной рады призвал уволить главу СБУ Василия Грицака, министра обороны Степана Полторака и генерального прокурора Юрия Луценко. Полторак, занимающий свой пост с 14 октября 2014 года, написал заявление об увольнении с должности в тот же день. 20 мая объявил об уходе в отставку Грицак, возглавивший СБУ в июле 2015 года. Рапорты об увольнении написали и все его заместители.