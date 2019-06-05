Си Цзиньпин: Китай и Россия будут "решительно защищать" мировую систему под эгидой ООН

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Китай вместе с Россией намерен защищать мировую систему под эгидой ООН в условиях сложной международной обстановки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Как ведущие мировые державы и постоянные члены Совбеза ООН, Китай и Россия будут вместе с международным сообществом решительно защищать мировую систему под эгидой ООН, которая основана на международном праве; активно продвигать политическое урегулирование проблем горячих точек, защищать многостороннюю торговую систему и вносить положительную энергию в чрезвычайно сложную международную обстановку", - сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что в настоящий момент международная обстановка подвержена глубоким переменам. "Поднимают голову протекционизм, односторонний подход, усиливается политика силы и гегемонизма", - сказал Си Цзиньпин.

При этом, по словам председателя КНР, Китай и Россия будут укреплять "укреплять политическое взаимодоверие, наращивать взаимоподдержку и взаимопомощь в вопросах, касающихся ключевых интересов друг друга", продвигать отношения в новую эпоху "во благо двух народов и народов всех стран мира".

Китайский лидер находится в России с государственным визитом.