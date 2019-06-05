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Украина упростила для несовершеннолетних въезд на неподконтрольные территории

Граждане в возрасте до 16 лет смогут пересекать КПП без паспорта при наличии свидетельства о рождении и сопровождающего с документами
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© Алексей Павлишак/ТАСС

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Украины упростило въезд на неподконтрольные территории для граждан, которые не достигли 16-летнего возраста. Соответствующее постановление принял в среду кабинет министров.

Согласно документу, лица, которые покинули неподконтрольные территории для оформления документов, могут вернуться обратно при наличии справки от территориальных органов Государственной миграционной службы Украины. Кроме того, украинцы в возрасте до 16 лет смогут пересекать контрольный пункт въезда-выезда и без паспорта при наличии свидетельства о рождении и сопровождающего с документами. Если сопровождающего не будет, подростком займется полиция, которая передаст его органам опеки.

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