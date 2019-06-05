Парламент Таиланда выбрал премьером королевства генерала Праюта Чан-Очу

БАНГКОК, 5 июня. /ТАСС/. Генерал Прают Чан-Оча сохранил пост премьер-министра Таиланда. За его кандидатуру в среду проголосовали 498 парламентариев страны. Прямую трансляцию голосования, которое началось после 10-часовых дебатов, вели местные телеканалы.

На должность премьер-министра также претендовал лидер Партии будущего Тханатхорн Чунгрунгреангкит. Его кандидатуру выдвинула коалиция из политических объединений, выступающих против военного правительства. Он получил 244 голосов депутатов.

Голосование шло более часа. Каждый народный избранник по очереди выходил к микрофону и объявлял имя кандидата, за которого он отдает свой голос. В выборах премьера Таиланда приняли участие 746 из 750 депутатов и сенаторов. Воздержались от голосования четверо парламентариев.

В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, который стал ответом армии на многомесячные политические протесты в Бангкоке. В результате путча к власти пришел генерал Прают Чан-Оча, ставший премьер-министром королевства. Он обещал провести парламентские выборы и вернуть страну на путь демократии после завершения начатых им масштабных политических реформ.

24 марта в Таиланде прошли первые за семь лет парламентские выборы. 25 марта избирком после подсчета 95% голосов опубликовал предварительные результаты голосования, согласно которым политическое объединение "Для тайцев" получило большинство мест в Палате представителей. 29 марта избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты выборов по итогам обработки всех бюллетеней, согласно которым партия "Народная государственная сила" с премьером Праютом Чан-Очей получила больше всего голосов избирателей. Партия будущего, которая дебютировала на парламентских выборах, заняла третье место.