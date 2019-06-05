Западные лидеры пообещали не допустить ужасов времен Второй мировой войны

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Лидеры 16 стран Запада, собравшиеся в Портсмуте на торжества, приуроченные к 75-летию высадки союзников в Нормандии, подписали декларацию о недопущении на планете ужасов времен Второй мировой войны. Текст документа распространила канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Мы подтверждаем, что наша общая ответственность состоит в обеспечении того, чтобы невообразимый ужас тех лет больше никогда не повторился. На протяжении последних 75 лет наши народы боролись за мир в Европе и во всем мире, за демократию, толерантность и верховенство закона. Сегодня мы вновь подтверждаем свою приверженность этим общим ценностям, потому что они поддерживают стабильность и процветание наших стран и народов. Мы будем вместе как союзники и друзья защищать эти свободы всякий раз, когда им будут угрожать", - говорится в заявлении глав государств и правительств.

Лидеры взяли на себя обязательство конструктивно работать, чтобы найти точки соприкосновения в тех сферах, где между ними остаются разногласия, и вести совместную работу, направленную на разрешение международных проблем. "Мы будем действовать твердо, проявляя мужество и настойчивость, чтобы защитить наш народ от угроз нашим ценностям и от вызовов миру и стабильности", - пообещали авторы документа, воздав честь ветеранам высадки союзников в Нормандии, почтив память погибших и заверив, что принесенные участниками тех событий жертвы не были напрасны.

Координатором подготовки этой декларации стало Соединенное Королевство, организовавшее памятные торжества в Портсмуте. В них приняли участие королева Елизавета II, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Австралии Скотт Моррисон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, лидеры многих других европейских стран, а также ветераны союзнических войск.

Битва за Нормандию началась в ночь на 6 июня 1944 года и завершилась 19 августа форсированием Сены. За это время пролив Ла-Манш по морю и по воздуху пересекли более 3 млн человек. Поддержку обеспечивали 11 тыс. боевых самолетов. Флот союзников насчитывал более 6 тыс. боевых, транспортных и десантных кораблей и катеров.

За период с 6 июня по 24 июля 1944 года безвозвратные потери союзных войск составили 122 тыс. человек, немецких - 117 тыс. Погибли также около 20 тыс. мирных граждан.