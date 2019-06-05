СМИ: посол Китая в Канаде покинет Оттаву в конце месяца

ОТТАВА, 5 июня. /ТАСС/. Китайский посол в Канаде Лу Шае покинет Оттаву в конце июня. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.

По данным его источников, дипломат возглавит посольство КНР во Франции. В пресс-службе посольства Китая в Оттаве корреспонденту ТАСС пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, пообещав дать комментарий позже.

В начале декабря 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний владеет международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.

В январе премьер-министр Канады Джастин Трюдо попросил уйти в отставку посла страны в Китае Джона Маккаллума из-за его позиции по делу финансового директора Huawei, которая не соответствовала позиции правительства. В частности, Маккаллум заявлял, что, по его мнению, у Мэн Ваньчжоу есть серьезные аргументы для того, чтобы оспорить свою экстрадицию из Канады в США, в том числе из-за того, что ее задержание связано с нарушением американских санкций против Ирана, "под которыми Канада не подписывалась".