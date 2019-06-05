В Лондоне министры финансов США и Великобритании обсудили санкции и Brexit

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Министры финансов США и Великобритании Стивен Мнучин и Филип Хаммонд обсудили на встрече в Лондоне важность сохранения режима санкций, а также процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом сообщается в распространенном в среду заявлении пресс-службы Министерства финансов США.

"Министры подтвердили важность существующих длительное время особых отношений между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством, обсудили продолжающийся процесс Brexit, а также поговорили о необходимости основанных на консенсусе подходов к международному налогообложению. Министры Мнучин и Хаммонд также обсудили важность сохранения продолжительного экономического давления в отношении организаций, включенных в санкционные списки, и другие текущие вопросы безопасности, представляющие интерес для обеих сторон", - отметила пресс-служба.

Мнучин находился в Лондоне в составе американской делегации вместе с президентом США Дональдом Трампом, прибывшим в понедельник в Великобританию с трехдневным государственным визитом. В среду Трамп отправился из Великобритании в Ирландию, а в четверг прибудет в Нормандию на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзников.