Лондон отзывает часть сотрудников своего посольства в Судане

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании решили отозвать часть персонала своего посольства в Судане и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в Хартуме. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте МИД Великобритании.

"МИД рекомендует в настоящее время не совершать поездки в Хартум и другие районы Судана в связи с [проблемами с] безопасностью и сложившейся политической ситуацией, - отмечается в сообщении. - По состоянию на 5 июня принято решение вывезти из Судана второстепенных сотрудников британского посольства и их семьи".

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила от власти правившего 30 лет Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета.

3 июня полиция и спецназ Судана силой зачистили от протестующих площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме. По последним данным, в результате разгона демонстрантов погибли не менее 100 человек.