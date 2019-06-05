Правящая в Ирландии партия "Фине гэл" победила на выборах в Европарламент

ДУБЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Правоцентристская консервативная партия "Фине гэл", возглавляемая премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, смогла получить 5 из 13 мест, полагающихся стране в Европарламенте (ЕП), по итогам проходивших 24 мая выборов. Официальные результаты голосования объявлены национальной телекомпанией RTI в среду после затянувшегося пересчета голосов в одном из избирательных округов.

За правящую партию отдали свои голоса 29,6% избирателей, за оппозиционную "Фианна фойл" - 16,5% (2 парламентских места). Партия "зеленых", ставшая главной сенсацией выборов в стране, смогла провести в законодательный орган ЕС двух депутатов. За "зеленых" проголосовали 11,4% избирателей. Столько же мест досталось левоцентристской партии "Независимые за перемены" (7,4% голосов). По одному месту в ЕП взяли республиканская партия "Шинн фейн" и "Независимые".

Ирландии в новом составе ЕП принадлежит 13 мест, при этом 2 депутата смогут приступить к работе в Страсбурге лишь после выхода Великобритании из Евросоюза. Поскольку первоначальная дата Brexit решением экстренного саммита ЕС была перенесена на 1 ноября, британцы также принимали участие в евровыборах.

Глава правительства Ирландии приветствовал успех своей партии. "Это наш лучший результат на выборах с 1994 года", - отметил Варадкар, выступая в среду на пресс-конференции в аэропорту Шаннон по завершении переговоров с президентом США Дональдом Трампом.