Опрос: союзники должны были пригласить Путина на годовщину операции в Нормандии

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Более 80% читателей газеты Le Figaro считают, что западные союзники должны были пригласить президента России Владимира Путина на торжества в честь 75-й годовщины британо-американской десантной операции в Нормандии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который газета запустила в среду на своей страницы.

По состоянию на 21:45 по местному времени (22:45 мск) в голосовании приняли участие 43500 человек, из которых 81% на вопрос "Следовало ли пригласить Владимира Путина на церемонии по случаю высадки союзнических войск в Нормандии?" ответили утвердительно. В опросе может принять участие любой желающий только один раз.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что приглашение от французской стороны на торжества по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии изначально не предусматривало направление Россией официальной делегации из Москвы на эти мероприятия. "По содержанию и по форме приглашение не предусматривало рассмотрение вопроса о направлении официальной делегации из Москвы", - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Главы государств и правительств, представляющие 16 стран, в том числе Германию, которая во время войны была врагом союзников, примут участие 6 июня в мероприятиях по случаю 75-й годовщины начала одной из крупнейших операций Второй мировой войны и открытия второго фронта.

Вклад России в победу над гитлеровской Германией был особо отмечен в ходе торжеств по случаю 70-летия нормандской операции в 2014 году.