В УПЦ КП назвали нелегитимным собор, на котором приняли решение о самороспуске

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) утверждает, что проведенный в декабре 2018 года собор, на котором почетный патриарх так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет поддержал решение священнослужителей о ликвидации УПЦ КП, не имеет юридической силы.

Об этом сообщила пресс-служба УПЦ КП на своем сайте. Заявление было опубликовано вечером 5 июня.

"Собрание, которое состоялось 15 декабря 2018 года в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого, не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед объединительным собором, которое по требованию для участия в объединительном соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняло формальный, ситуативный документ, не имеющий юридической силы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УПЦ КП отметили, что проведение собора не планировалось, а вопрос о ликвидации церкви якобы подняли утром 15 декабря - по требованию представителей Вселенского патриархата в качестве условия для проведения объединительного собора.

Церковный раскол на Украине

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент Украины Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию, его обращение было поддержано парламентом. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии.

Между тем патриарх Филарет продолжает издавать указы от имени УПЦ КП, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников ПЦУ. 24 мая 2019 года Синод ПЦУ обсудил ситуацию с назревающим расколом внутри организации, однако ему так и не удалось переубедить Филарета.

Заявление Константинопольского патриарха

3 июня Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что никакого Киевского патриархата никогда не было и нет. "Так называемый Патриархат Киева не существует и никогда не существовал", - процитировал Варфоломея на своей странице в "Фейсбуке" глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. По словам Варфоломея, создание и предоставление автокефалии ПЦУ не связано с политикой. "Это было пастырской озабоченностью тем, что Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от России", - утверждал он.

Что касается нынешнего статуса Филарета, по словам Варфоломея, тот лишь "был восстановлен в достоинстве как бывший митрополит Киевский". Сейчас же ответственным за управление украинской церковью, по мнению Константинопольского патриарха, является глава ПЦУ Епифаний.

РПЦ считает и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. Каноническая Украинская православная церковь приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.