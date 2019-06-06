Минздрав Судана опроверг данные оппозиции о 100 погибших в Хартуме от рук силовиков

КАИР, 6 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Судана отвергло в четверг достоверность данных лояльного оппозиции Комитета врачей о 100 погибших в ходе ликвидации силовиками палаточного лагеря в центре Хартума. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

В ведомстве также категорически опровергли утверждения оппозиции, что убитых сбрасывали в Нил. "Никаких тел жертв в реке нет", - заявили в министерстве. При этом Минздрав страны до сих пор не обнародовал официальные данные о погибших.

На рассвете 3 июня полиция и спецназ Судана разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. По данным оппозиции, в результате действий силовиков погибли 100 человек. После этого обстановка в суданской столице резко обострилась: протестующие перекрыли основные дороги города, организовав там баррикады, и заявили о прекращении диалога с Военным советом.

Военные попытались прояснить ситуацию, заявив, что силовики штурмовали не палаточный лагерь участников сидячей забастовки на площади - к протестующим, отмечают они, полиция даже не приближалась, а "зачищались нелегальные палатки разросшегося лагеря, вышедшего за пределы официальных границ площади и перекинувшиеся на улицу Нил, мешая движению автотранспорта".

"Операция силовиков проводилась на прилегающей к площади улице Нил, ведущей в район Колумбия, - пояснил официальный представитель совета Шамс ад-Дин Каббаши. - Это район, ставший рассадником преступности и коррупции, создает реальную угрозу безопасности граждан". Именно там, указали военные, в последние дни неоднократно вспыхивали беспорядки и случались перестрелки, поэтому и была проведена операция по его зачистке. "Мы сожалеем, что ситуация получила такое развитие", - отметил он.

Колумбия представляет собой стихийно возникший район рядом с Голубым Нилом всего в нескольких метрах от палаточного городка протестующих, и разделяет их улица Нил. Ни Военный совет, ни оппозиционный альянс "За свободу и перемены" Колумбию не контролируют. По имеющей информации, там нелегально продается алкоголь и наркотики. По словам активистов, вся территория Колумбии находится вне закона, по ночам там нередко слышны выстрелы.

Из-за обострения обстановки в Хартуме ООН и Великобритании объявили в среду о частичной эвакуации своего персонала по соображениям безопасности.