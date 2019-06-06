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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: КНДР продолжает обогащение урана на ядерном комплексе в Йонбене

Как сообщил южнокорейский телеканал KBS со ссылкой на американский интернет-портал 38 North, об этом свидетельствуют сделанные в последние месяцы коммерческие спутниковые снимки комплекса

СЕУЛ, 6 июня. /ТАСС/. Завод по производству урана в северокорейском ядерном комплексе Йонбён продолжает работать. Об этом сообщает в четверг южнокорейский телеканал KBS со ссылкой на американский интернет-портал 38 North, специализирующийся на тематике КНДР.

По его данным, коммерческие спутниковые снимки комплекса, сделанные в последние месяцы вплоть до 28 мая, "свидетельствуют о продолжающейся активности по обогащению урана". Между тем, определить фактические уровни обогащения или общей производительности центрифуг невозможно, говорится в сообщении.

В конце марта Национальная разведывательная служба Республики Корея также сообщала, что установка по обогащению урана в ядерном комплексе Йонбён работает в обычном режиме. На этом основании спецслужба сделала вывод, что Пхеньян не прекратил развитие своей ядерной программы.

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