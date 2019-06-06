Порошенко считает капитуляцией результаты заседания в Минске с участием Кучмы

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает капитуляцией результаты заседания Трехсторонней контактной группы в Минске с участием Леонида Кучмы.

"Мы не можем молчать. Мы не можем допустить реванша и сползания обратно к российской империи. Призываю все политические силы четко выразить свою позицию относительно попытки реализации российского сценария урегулирования ситуации на Донбассе и в отношении европейской интеграции", - сказал Порошенко в четверг на брифинге, который транслировался в Facebook.

Порошенко уверен, что Леонид Кучма как представитель президента Украины на переговорах должен действовать исключительно в рамках директив главы государства. "И поэтому мы требуем ответа - это видение президента капитуляции Украины? Красные линии - это "нет" капитуляции, это "нет" расстрелу солдат, "нет" легитимизации оккупации. Если мы не будем защищать сами себя, то мы не можем требовать от других стран такой же адекватной защиты", - отметил Порошенко.

Он считает, что, если Украина требует, чтобы продукция предприятий неподконтрольных Киеву территорий не имела доступа на рынки США и Европейского союза, "а сама у этих украденных предприятий будет покупать продукцию, это приведет к отмене санкций". "Мы должны осознать последствия подобных заявлений и шагов. Мир на условиях капитуляции - это не мир, это и есть капитуляция", - заявил Порошенко.