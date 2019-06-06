Mastercard приостановила рекламные акции с обвиняемым в изнасиловании Неймаром

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июня. /ТАСС/. Международная платежная система Mastercard приостановила проведение маркетинговой компании с участием нападающего французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Бразилии Неймара. Соответствующее решение принято в связи с обвинениями в изнасиловании в адрес футболиста, сообщил в четверг телеканал Globo со ссылкой на заявление компании.

"У нас был запланирован ряд маркетинговых мероприятий во время проведения чемпионата, целью которых является продвижение системы бесконтактных платежей. Мы приняли решение приостановить акции с участием амбассадора торговой марки до тех пор, пока данный вопрос [обвинения в адрес Неймара] не разрешится", - приводит телеканал выдержки из документа. Ранее свою обеспокоенность в связи с инцидентом с участием звезды мирового футбола высказали Nike и Red Bull, в рекламе которых также задействован нападающий.

В последние дни вокруг Неймара разгорелся крупный скандал, связанный с обвинениями в изнасиловании 15 мая в Париже своей соотечественницы, которая приехала во французскую столицу по приглашению футболиста, познакомившись с ним ранее в социальной сети. В качестве опровержения Неймар разместил на своей странице в Instagram содержание личной переписки с женщиной. Среди прочего в ней были пикантные фотографии девушки, на которых скрыты лицо и интимные части тела. Администрация социальной сети удалила видеоролик, посчитав, что он нарушает пользовательское соглашение.

Этот инцидент стал поводом для предъявления Неймару обвинения в публикации "интимных фотографий без согласия запечатленного на них лица". Наказание за нарушение соответствующей статьи уголовного кодекса Бразилии предусматривает лишение свободы на срок от года до пяти лет. Как пояснил сам футболист, объявивший себя жертвой мошенников, вымогающих деньги, он был вынужден пойти на этот шаг. Нападающий хотел развенчать обвинения в изнасиловании.