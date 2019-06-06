В Пентагоне заявили, что покупка Анкарой С-400 создает неприемлемый риск для США

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Приобретение Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России создает для США неприемлемый риск, и никакие усилия не смогут устранить эти опасения. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны по политике в отношении Европы и НАТО Эндрю Уинтернитц, выступая на организованной журналом Foreign Policy конференции по вопросам внешней политики и безопасности.

"Покупка Турцией С-400 создает неприемлемый риск для Соединенных Штатов <...> Не существует мер, которые могли бы сгладить наше беспокойство по этому поводу", - отметил он. По версии и.о. зампомощника министра обороны, "эта покупка несовместима с обязательствами Турции в НАТО".

"Мы постоянно говорим об этом с Анкарой и будем продолжать эти содержательные обсуждения, - подчеркнул Уинтернитц. - Мы всегда готовы участвовать [в них]".

Отвечая на вопрос о том, к чему могут привести эти переговоры и о дальнейших действиях Вашингтона, он отметил: "Посмотрим, что получится, а потом примем решение". "Не хочу пускаться в гипотетические рассуждения по поводу того, что мы можем, а что не можем сделать", - сказал Уинтернитц.

Он выразил надежду, что Анкара "примет решение не приобретать С-400 у России".

История вопроса

С-400 "Триумф" - зенитные ракетные системы большой и средней дальности, предназначенные для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд. Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России зенитные системы подобного класса.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина пятого поколения, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.